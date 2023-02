Θρίλερ με την Βουλγάρα «βασίλισσα» των κρυπτονομισμάτων που αναζητείται από το FBI

Nέα τροπή έχει πάρει η υπόθεση της Ρούτζα Ιγκνάτοβα της εξαφανισμένης «Cryptoqueen» από τη Βουλγαρία που είναι στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων γυναικών του FBI και της Europol και η οποία έχει εξαφανιστεί από το 2017.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα από τη Βουλγαρία, πατρίδα της Ρούτζα Ιγκνάτοβα, η υπόθεση της εξαφανισμένης «Cryptoqueen» έχει πάρει νέα τροπή. Η Ιγκνάτοβα είναι στη λίστα με τους δέκα καταζητούμενους φυγάδες του FBI καθώς κατηγορείται ότι εξαπάτησε εκατομμύρια επενδυτές, πείθοντάς τους να της στείλουν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία κρυπτονομισμάτων OneCoin την οποία είχε ιδρύσει.

Last year a former chief cop was murdered in Sofia. Documents found in his home states that the fugitive #OneCoin founder Ruja #Ignatova was murdered on a yacht in Greece in Nov 2018. Her body was dismembered and thrown in the Ionian sea. https://t.co/6fPgQePFlk @FBI @OCCRP