«Ηρωική» προσγείωση αεροσκάφους της British Airways στο Χίθροου του Λονδίνου

Στιγμές τρόμου έζησαν, την Τρίτη, οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφος της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Το αεροσκάφος εκτελούσε την εσωτερική πτήση BA1307 μεταξύ Αμπερντίν της Σκωτίας και Χίθροου.

Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, οι χειριστές αναγκάστηκαν από τους ισχυρούς θυελλώδεις ανέμους να επιστρέψουν για δεύτερη προσέγγιση. Η θύελλα «Carrie», που πλήττει το Νησί, έχει δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες.

Η πλατφόρμα BIG JET TV κατέγραψε το γεγονός και στο Twitter της έγραψε ότι το αεροσκάφος έκανε ένα χτύπημα στην ουρά, το οποίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί 100% κατά την παρακολούθηση του βίντεο.

Επισημαίνει δε, ότι «ο πιλότος του αεροσκάφους αξίζει μετάλλιο για τον χειρισμό της υπόθεσης».



Το Airbus A321neo εκτελούσε τις βραδινές πτήσεις BA736 και BA737 μεταξύ του Χίθροου και Γενεύης, στην Ελβετία.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT