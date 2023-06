Αυστραλία: Γερουσιαστής παραιτείται από το Φιλελεύθερο Κόμμα έπειτα από κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά

Γερουσιαστής του αντιπολιτευόμενου Φιλελεύθερου Κόμματος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά από γυναίκες πολιτικούς παραιτήθηκε από το κόμμα παραμένει όμως στο κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του γερουσιαστή.

Οι κατηγορίες εναντίον του γερουσιαστή των Φιλελευθέρων Ντέιβιντ Βαν ακολουθούν έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2021 για την εργασιακή κουλτούρα στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας, η οποία διαπίστωσε ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους εκεί έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.

