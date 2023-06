Αυστραλία: Μια γερουσιαστής υποστηρίζει ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά μέσα στο κοινοβούλιο

Μια Αυστραλή γερουσιαστής κατήγγειλε σήμερα ότι παρακολουθούνταν, ότι δέχτηκε προτάσεις με επιθετικό τρόπο και θωπείες από έναν άλλο γερουσιαστή μέσα στο κοινοβούλιο και κάλεσε την κυβέρνηση να καταστήσει ασφαλέστερο το κτίριο για τις γυναίκες.

Μιλώντας με δάκρυα στα μάτια στο κοινοβούλιο η ανεξάρτητη γερουσιαστής Λίντια Θορπ είπε ότι αποφάσισε να μην στραφεί νομικά εναντίον του γερουσιαστή ούτε να τον καταγγείλει στην αστυνομία και δεν κατονόμασε στην ομιλία της τον υπέυθυνο.

"Δέχτηκα σχόλια με σεξουαλικό υπονοούμενο και ανάρμοστες προτάσεις από ισχυρούς άνδρες", είπε η Θορπ στη Γερουσία, όπου ισχύει η κοινοβουλευτική προστασία.

Όπως είπε η γυναίκα, ένας άνδρας την ακολούθησε στις σκάλες όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ή αυτόπτες μάρτυρες.

"Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το τι συνιστά σεξουαλική επίθεση. Αυτό που βίωσα είναι ότι με ακολούθησαν, μου έκαναν επιθετικές προτάσεις και με άγγιξαν με ανάρμοστο τρόπο", είπε η Θορπ ενώπιον της Γερουσίας.

As she's detailing the violence against women statistics, a big look from Senator Lidia Thorpe to someone on her right followed by a long side-eye from Senator David Pockcock. Who could it be? #auspol pic.twitter.com/81gyOtlyAz