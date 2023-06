Αυστραλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 11 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε δεκάδες καλεσμένους μετά από γάμο το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Χάντερ, βόρεια του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι “ένα λεωφορείο είχε ανατραπεί” σε διασταύρωση κοντά στη μικρή πόλη Γκρέτα.

“Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και οδικώς, ενώ 18 επιβάτες είναι σώοι και αβλαβείς”, ανέφερε η αστυνομία, επισημαίνοντας ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν.

Ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φρουρούμενος για υποχρεωτική εξέταση.

Emergency services remain at the scene of a fatal bus crash, where multiple people have died, and more than 10 others were injured in the state’s Hunter region overnight.



