Αρνητική η Τουρκία στην ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απειλεί να τορπιλίσει, πριν καν υποβληθεί επίσημα, το αίτημα της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία, η οποία φαίνεται ότι θα ακολουθήσει τη γείτονά της υποβάλλοντας και αυτή το ίδιο αίτημα, έκαναν λάθη με την περίπτωση της Ελλάδας. «Δεν θέλουμε να διαπράξουμε ένα λάθος» υποστήριξε και κατηγόρησε τις δύο χώρες της Σκανδιναβίας ότι είναι ξενώνες για τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Παρακολουθούμε επί του παρόντος τις εξελίξεις σχετικά με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, αλλά δεν έχουμε θετική διάθεση. Έκαναν λάθη στο ΝΑΤΟ με την περίπτωση της Ελλάδας στο παρελθόν, οι προηγούμενες διοικήσεις του, γνωρίζετε τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Δεύτερον, δεν θέλουμε να διαπράξουμε ένα λάθος. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι σαν 'ξενώνες' για τρομοκρατικές οργανώσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

