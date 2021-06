Συναγερμός: Εκτός λειτουργίας μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά sites

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί τα τελευταία λεπτά μεγάλα διεθνή ενημερωτικά sites, συμπεριλαμβανομένων των Financial Times, New York Times, Bloomberg, Guardian, BBC, Euronews και Le Monde.

Ο ιστότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί, ωστόσο η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Παράλληλα, όπως έγινε αργότερα γνωστό, και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους εν λόγω ιστότοπους. Είναι άγνωστο αν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση ή για διακοπή λειτουργίας μεγάλων δικτύων διακίνησης πληροφοριών (CDN).

twitch is down, reddit's down, twitter's acting up, big attack by the looks of things



what's going on pic.twitter.com/q6sJmB5emZ — sam coates (@samcoates69) June 8, 2021