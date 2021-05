Αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια - Πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς

Αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε χώρο σιδηροδρομικής εγκατάστασης, κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες, με τον αριθμό τους να παραμένει επί του παρόντος άγνωστος. Ωστόσο, ο φερόμενος ως δράστης εξουδετερώθηκε, όπως ανακοίνωσε η τοπική Αστυνομία.

Η κατάσταση αξιολογείται αυτήν την ώρα από τοπικούς φορείς, ενώ όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, αρκετοί άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

«Ο δράστης δεν αποτελεί, πλέον, απειλή και η εγκατάσταση έχει εκκενωθεί» ανέφερε ο δήμαρχος Sam Liccardo, μέσω Twitter.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.