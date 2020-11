Ένας 25χρονος Ρεπουμπλικανός ο νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Madison Cawthorn, μόλις 25 ετών, εκλέγεται στη Γερουσία με την έδρα της Βόρειας Καρολίνας και γίνεται έτσι ο νεότερος γερουσιαστής στην αμερικανική ιστορία, αλλά και το πρώτο μέλος της Άνω Βουλής των ΗΠΑ που είναι γεννημένο το 1990, όπως αναφέρει η εφημερίδα Washington Post.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, Σας Ευχαριστώ. Όλη η δόξα πηγαίνει στον Θεό και είμαι ενθουσιασμένος που θα υπηρετήσω το κάθε μέλος αυτής της περιφέρειας» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

From the bottom of my heart, Thank you.



All glory goes to God and I am excited to serve each and every member of this district. Thank you! pic.twitter.com/oFnizpzqVa