Γάλλοι πολίτες απέκλεισαν το Λούβρο διαμαρτυρόμενοι για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Συνδικαλιστές διαδηλωτές, οργισμένοι για την κίνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης χωρίς να υπάρξει τελική ψηφοφορία για το ζήτημα αυτό από το κοινοβούλιο, απέκλεισαν τη Δευτέρα το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, απογοητεύοντας πλήθη επισκεπτών.

Στο πλαίσιο ειρηνικής διαδήλωσης κατά των σχεδίων του Μακρόν να κάνει τους περισσότερους Γάλλους να εργάζονται επιπλέον δύο χρόνια, μέχρι την ηλικία των 64 ετών, ώστε να εξισορροπήσει το συνταξιοδοτικό προϋπολογισμό, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από τη γυάλινη πυραμίδα του Λούβρου. Ένα πανό έγραφε «Συνταξιοδότηση στα 60 - Να δουλεύουμε λιγότερο για να ζήσουμε περισσότερο».

Μια μεγάλη ουρά από απογοητευμένους τουρίστες βρισκόταν στην αυλή του Λούβρου.

«Κρίμα που δεν μπορούμε να μπούμε μέσα», είπε ένας τουρίστας από την Αυστραλία, αλλά πρόσθεσε, «μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πολιτικούς λόγους».

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από ένα 10ο γύρο πανεθνικών απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων και μετά τις βιαιότητες που σημειώθηκαν σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία αναφορικά με τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

