Η Αλάσκα αντιμέτωπη με την ισχυρότερη καταιγίδα των τελευταίων 50 ετών

Μια καταιγίδα σπάνιας ισχύος πλήττει τη δυτική Αλάσκα, σηκώνοντας τεράστια κύματα και προκαλώντας εκτεταμμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μετεωρολογική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (NWS).

«Τα απομεινάρια του τυφώνα Μέρμποκ θα πλήξουν τη δυτική Αλάσκα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τεράστια κύματα, ριπές ανέμου εντάσεως τυφώνα, διάβρωση των ακτών και ισχυρές βροχές», ανέφερε η NWS στο Twitter. «Οι πλημμύρες θα χειροτερέψουν», προειδοποίησε, καθώς ο αντίκτυπος της καταιγίδας είναι ήδη εμφανής.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

«Αυτή είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που έχουμε δει ποτέ το φθινόπωρο στη Βερίγγειο θάλασσα εδώ και 50 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ρικ Τόμαν, ειδικός ερευνητής για το κλίμα, από το πανεπιστήμιο της Αλάσκα.

Video taken on September 17, 2022 at 1321 in Nome, AK. Fierce storm that has battered most of Western Alaska overnight and continues to cause havoc in multiple rural villages. pic.twitter.com/VwU4L1xk3y