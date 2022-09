Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατέφτασε στη Νότια Κορέα

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αφίχθη την Πέμπτη στη Νότια Κορέα για επίσημη επίσκεψη στην οποία αναμένεται να διατρανώσει εκ νέου τη δύναμη της συμμαχίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Σεούλ, την επομένη της δοκιμαστικής εκτόξευσης άλλων δύο βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα.

Το αεροσκάφος της κυρίας Χάρις προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Οσάν, 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Έφθασε στη Νότια Κορέα από το Τόκιο, όπου η αμερικανίδα αντιπρόεδρος παραβρέθηκε στην κρατική κηδεία του δολοφονηθέντα πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε.

Αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ και να επισκεφθεί την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα των δύο κρατών, που από τεχνική άποψη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

