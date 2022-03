Μαριούπολη: Μαιευτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου της Μαριούπολης, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, κατήγγειλαν τόσο οι επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου τη πόλης, όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα συνοδεύουν τις αναρτήσεις τους, από βίντεο τα οποία απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει στο μήνυμά του ότι ήταν ευθύ χτύπημα των Ρώσσων στο μαιευτήριο κι ότι υπάρχουν άνθρωποι και παιδάκια κάτω από τα ερείπια. Μιλάει ξεκάθαρα για θηριωδία, διερωτώμενος για πόσο ακόμη ο κόσμος θα αγνοεί την τρομοκρατία. «Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα. Σταματήστε τους σκοτωμούς. Έχετε τη δύναμη, αλλά προφανώς έχετε χάσει την ανθρωπιά σας» προσθέτει.

Σε ότι αφορά το μήνυμα του δημοτικού συμβουλίου της πόλης αναφέρει: «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία».

