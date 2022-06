Η πρώην νύφη του Μπάιντεν και το βιβλίο κόλαφος για την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου

Τα πάνω κάτω έχει φέρει στον Λευκό Οίκο το βιβλίο της πρώην νύφης του Αμερικανού προέδρου, Κάθλιν Μπουλ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ και αφορά τον γάμο της με τον Χάντερ Μπάιντεν, τον μικρό γιο του Τζο Μπάιντεν. Το «If We Break: A Memoir Of Marriage, Addiction, And Healing» αναφέρεται στην απιστία και τις εξαρτήσεις του Χάντερ, αλλά και στη διαφθορά που υπάρχει εντός της οικογενείας του προέδρου.

Η Κάθλιν Μπουλ είχε παραμείνει παντρεμένη με τον Χάντερ Μπάιντεν για 24 χρόνια. Το βιβλίο έρχεται πέντε χρόνια μετά από το διαζύγιο του ζευγαριού, με την Μπουλ να λέει ότι συγχώρεσε τον μικρότερο γιο του προέδρου, ο οποίος έχει τώρα μια νέα σύζυγο και έναν γιο δύο ετών, για τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που σπατάλησε στους εθισμούς του, τα ατελείωτα ψέματα, τις απιστίες του, αλλά και για οτιδήποτε προκύψει από τη σχετική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα οικονομικά και τις επιχειρηματικές του υποθέσεις.

«Είτε με ανακρίνουν είτε όχι, δεν θα μπορούσα να βοηθήσω», λέει. «Είχα το κεφάλι μου τόσο βαθιά θαμμένο στην άμμο για τα οικονομικά μας», αποκαλύπτει η 53χρονη σε συνέντευξή της στο νέο τεύχος του PEOPLE.

Στα απομνημονεύματά της, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στις ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου, η Μπουλ, μητέρα τριών κοριτσιών, 28, 23 και 21 ετών, μιλάει για όλους και για όλα και παρουσιάζεται ήρεμη μετά από χρόνια ατελείωτης ταλαιπωρίας και πόνου στο πλευρό του Χάντερ Μπάιντεν. Όπως λέει, άρχισε να γράφει μετά τον θάνατο του αδελφού του Χάντερ, Μπο, από καρκίνο στον εγκέφαλο τον Μάιο του 2015. «Ήταν κάτι σαν κάθαρση», εξηγεί.

Σήμερα, η Μπουλ εργάζεται σε μία μη κερδοσκοπική γυναικεία οργάνωση στην Ουάσινγκτον, ως φόρο τιμής στην κοινότητα που τη βοήθησε στις πιο σκοτεινές της μέρες. Έχει θεραπευτεί από τον καρκίνο και είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Δεν λαμβάνει διατροφή από τον Χάντερ, όπως λέει, καθώς δεν υπήρξε διακανονισμός διαζυγίου. «Έχω τον απόλυτο έλεγχο της ζωής μου τώρα. Ελπίζω οι άνθρωποι να δουν στην ιστορία μου τη δυνατότητα να ξεκινήσω ξανά».

Τα δύσκολα χρόνια στο πλευρό του Χάντερ

Το 2015, η Μπουλ είχε ανακαλύψει ότι ο σύζυγός της, ο πατέρας των τριών κορών της, ήταν υπερβολικά εθισμένος στο ποτό, τα ναρκωτικά και το σεξ. «Βρήκα εκατοντάδες χρεώσεις πιστωτικών καρτών σε μπαρ, κάβες και στριπτιτζάδικα. Όλη την ώρα μου έλεγε ότι ήταν υγιής και νηφάλιος και ότι εγώ ήμουν η τρελή. Του έλεγα συνεχώς ότι ήμουν το μόνο άτομο που προσπαθούσε να τον βοηθήσει να μείνει νηφάλιος. Έτσι αυτή η προσπάθεια έγινε πια το δικό μου είδος εθισμού», γράφει.

Ο Χάντερ καλούσε συχνά ιερόδουλες, ανέβαζε συνέχεια τις ερωτικές περιπτύξεις μαζί τους σε ροζ ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και είχε τόσο σοβαρή εξάρτηση από τα ναρκωτικά που ξεχνούσε μέσα στο σπίτι τα σύνεργά του.

Το χειρότερο από όλα όμως ήταν η σχέση που είχε συνάψει με τη χήρα του ίδιου του αδερφού του, μία φρικτή ανακάλυψη που έκαναν τα ίδια τα παιδιά τους όταν είδαν μηνύματα στο τηλέφωνό του. Ο Μπο Μπάιντεν, πρώην γενικός εισαγγελέας του Ντέλαγουερ, πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο το 2015 και σύντομα η σύζυγός του και ο αδερφός του έγιναν εραστές.

Η Κάθλιν Μπουλ, γράφει επίσης στο βιβλίο της ότι ένιωθε αποκλεισμένη από την οικογένεια Μπάιντεν αφού δεν καλυπτόταν από την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας. Σε ένα απόσπασμα το οποίο προδημοσιεύει ο Guardian, περιγράφει λεπτομερώς μια συνάντηση του 2009 με έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας πριν ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει τα καθήκοντά του ως αντιπρόεδρος.

«Ο Χάντερ και τα κορίτσια θα έχουν όλοι προστασία. Μαζί τους δύο πράκτορες 24 ώρες το 24ωρο», της είχε πει, σύμφωνα με το βιβλίο της, προσθέτοντας ότι η ίδια θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον The Guardian, η Μπουλ έγραψε ότι ήταν «ντροπιασμένη» από τα νέα. «Σήμαινε αυτό ότι ήμουν λιγότερο σημαντική από τον σύζυγό μου και τα παιδιά μου; Αυτό που άκουσα στα λόγια του: Δεν ήμουν πραγματικά Μπάιντεν», έγραψε.

Η συνομιλία της με τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας την έκανε επίσης να θυμηθεί ένα περιστατικό στο οποίο αποκλείστηκε από μια οικογενειακή φωτογραφία από τη θεία του συζύγου της, η οποία ζήτησε μια φωτογραφία αποκλειστικά και «μόνο με αίμα Μπάιντεν», έγραψε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ κατανοούσε την κατάσταση, η πρώην νύφη του Μπάιντεν έγραψε ότι η έλλειψη προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας «παρέμεινε ένα επώδυνο σημείο» για εκείνη.

Ο ιστότοπος της Μυστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι προστατεύει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τις άμεσες οικογένειές τους, αλλά δεν περιγράφει σχέδια προστασίας πέρα ​​από αυτά τα άτομα. Ο Χάντερ Μπάιντεν βρίσκεται τώρα και πάλι υπό την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία πληρώνει πάνω από 30.000 δολάρια το μήνα για να τον προστατεύσει στο σπίτι του στο Μαλιμπού.

«Ίσως κάποιο μέρος μου να ήξερε ότι σύντομα θα έπρεπε να παλέψω τόσο σκληρά όσο ποτέ για να παραμείνω στο γάμο μου», πρόσθεσε, σύμφωνα με τον The Guardian.

Το ζευγάρι, που έχει τρεις κόρες, χώρισε το 2017. Τα πρώτα αποσπάσματα του βιβλίου της Κάθλιν Μπουλ που δημοσιεύονται από το περιοδικό People προκαλούν ήδη μεγάλη νευρικότητα στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου φοβούνται ότι η οικογένεια Μπάιντεν θα υποστεί πλήγμα από τις νέες αποκαλύψεις και σίγουρα αυτό θα μετρήσει στις κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου.