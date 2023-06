Η πρώτη δορυφορική εικόνα μετά την ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα - Φόβοι για μεγάλη οικολογική καταστροφή

Στη δημοσιότητα έδωσε το BBC φωτογραφίες από δορυφόρο στις οποίες φαίνεται η εκτεταμένη καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη στο υδροηλεκτρικό φράγμα στη Χερσώνα. Έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις ενώ τέθηκε σε κίνδυνο και το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ζαπορίζια.

Οι κάτοικοι που ζουν κατά μήκος του φράγματος Καχόβκα έλαβαν τη συμβουλή να κάνουν «ό,τι πρέπει για να σώσουν τη ζωή τους», σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας της Ουκρανίας.

Επιπλέον γίνεται λόγος για μια εκτεταμένη οικολογική καταστροφή καθώς αξιωματούχοι δήλωσαν πως "150 τόνοι λαδιού μηχανής" έπεσαν στον ποταμό Δνείπερο μετά το ρήγμα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο για το περιβάλλον.

Ukraine War



The long awaited Ukrainian Counter offensive starts with massive defeats as Ukraine fails to re take any Russian positions.

Now huge swathes of the country under water following the destruction of a massive dam. Total carnage for Ukraine. Z pic.twitter.com/EpJEiKWYo6 — Jim Dowson B.Th MA (@OfficialJDowson) June 6, 2023

Σημαντικές λέγεται πως θα είναι και οι συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ουκρανίας καθώς η έκρηξη ερευνάται ως πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή ή «οικοκτονία».

"Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη", αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας, ενώ όπως δήλωσε διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα, είναι πολύ πιθανό το φράγμα να μην είναι δυνατό να επισκευαστεί, το φράγμα είναι πολύ πιθανό να μη μπορεί να επισκευαστεί.