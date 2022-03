ΙΑΕΑ: Υπό τις εντολές των ρωσικών δυνάμεων λειτουργεί ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας στη Ζαπορίζια

Το προσωπικό του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια στην Ουκρανία συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά είναι πλέον υπό τις εντολές του διοικητή των ρωσικών δυνάμεων που τον κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Κυριακή η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επικαλούμενη την ενημέρωση που είχε από τις ουκρανικές ρυθμιστικές Αρχές.

«Ανησυχώ πολύ», ανέφερε ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, στην ανακοίνωσή του. «Οι ρωσικές δυνάμεις», πρόσθεσε, «έχουν διακόψει τη λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου, καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία με τον σταθμό».

«Πρέπει να επιτραπεί στη διεύθυνση και το προσωπικό να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους σε σταθερές συνθήκες, χωρίς αχρείαστη εξωτερική παρέμβαση ή πιέσεις», τόνισε.

#Ukraine informs IAEA that regular staff continue to operate #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, but plant management is now under orders from commander of Russian forces controlling site. DG @RafaelMGrossi deeply concerned with latest developments. https://t.co/TDZlLpV10f