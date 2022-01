Υεμένη: Στους 23 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς στη Σαναά

Ο απολογισμός των θυμάτων των αεροπορικών βομβαρδισμών που εξαπέλυσε σήμερα η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων αρκετών γυναικών και παιδιών, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν.

Αεροσκάφη της συμμαχίας, που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη το 2015, έπληξαν τη συνοικία Αλ Λίμπι, σε βορειοδυτικό τομέα της πρωτεύουσας, η οποία βρίσκεται στα χέρια του κινήματος Ανσαρουλάχ, γνωστότερου με την ονομασία Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, από το 2014.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, τουλάχιστον πέντε κτήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς και δεκάδες άλλα υπέστησαν ζημιές. Αρκετοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικιών.

#SaudiArabia & #UAE warplanes killed 12 civilians tonight in #Sana in #Yemen, majority are children & women & number of victims is likely to increase due to presence of many bodies under rubble.

It’s a huge crime against humanity & selling weapons to #UAE & #SaudiArabia is crime pic.twitter.com/98FIFUaXiE