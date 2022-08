Ίλον Μασκ: «Κάντε περισσότερα μωρά» προτρέπει ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, που έχει γίνει πατέρας δέκα φορές, κάλεσε τη Δευτέρα τον κόσμο να κάνει «περισσότερα μωρά», κρίνοντας πως η δημογραφική μείωση είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

«Πιστέψτε με: η κρίση των μωρών είναι σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο 51χρονος επιχειρηματίας σε δημοσιογράφους στο Σταβάνγκερ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, όπου θα μετάσχει σε διάσκεψη για την ενέργεια.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο ιδρυτής της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla ανέφερε την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λέγοντας ωστόσο ότι ο κόσμος θα πρέπει να συνεχίσει να εξορύσσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να διατηρήσει τον πολιτισμό, αναπτύσσοντας παράλληλα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

