ΗΠΑ: Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες από πυρά σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο, στην αμερικανική πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύποπτος συνελήφθη και η αστυνομία αναζητεί δεύτερο, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Ρόμπερτ Γκόμες σε δημοσιογράφους.

Το εμπορικό κέντρο Cielo Vista, όπου εκτυλίχθηκε η νέα επίθεση με τη χρήση όπλων, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart όπου, την 3η Αυγούστου 2019, ο νεαρός ρατσιστής Πάτρικ Κράσιους δολοφόνησε 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 υπηκόους Μεξικού και αρκετούς Αμερικανούς με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική.

BREAKING SHOOTING: Active shooter reported at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. Multiple people injured. One person dead. pic.twitter.com/QoeOjuPeLr

VIDEO: El Paso police are investigating a shooting Wednesday evening at the food court inside Cielo Vista Mall, officials said. pic.twitter.com/nv8q0mUeIY