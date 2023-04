ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από τράπεζα στο Κεντάκι - Αναφορές για πολλά θύματα

Πυροβολισμοί με αναφορές για πολλά θύματα σημειώθηκαν τη Δευτέρα έξω από τράπεζα στην πόλη Λούισβιλ, στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε στον πρώτο όροφο του 5όροφου κτηρίου της τράπεζας Old National Bank, στο Λούισβιλ, με θύματα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

#BREAKING HEAVY police presence here in the area of 300 Main St. in Louisville.



Police are urging you avoid the area. They say there is a “major police incident” in this area.



We are working to get more information from LMPD right now. Info is very limited at the moment. @WLKY pic.twitter.com/Zzlg88SvfQ — Munashe Kwangwari (@MunasheWLKY) April 10, 2023

Όπως δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στα social media, τουλάχιστον 12 περιπολικά και 3 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν και πόσα είναι.

BREAKING: Police responding to active shooter in downtown Louisville, Kentucky; everyone asked to avoid the area

pic.twitter.com/PTm1zWyZIa — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 10, 2023

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η αστυνομία του Κεντάκι αναφέρει ότι «γνωρίζουμε για το περιστατικό» και τονίζει ότι «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, μόλις μάθουμε περισσότερες πληροφορίες».

ALERT: We are aware of the reported incident in the 300 block of East Main St. in #Louisville. Once information becomes available we will advise. Please stay away from this area. #LMPD #LouMedia pic.twitter.com/isfhAvMe5i — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Για το περιστατικό ακόμη έκανε ανάρτηση και ο δήμαρχος του Λούιβιλ, ο οποίος καλεί τους πολίτες να μην κυκλοφορήσουν στη γύρω περιοχή γιατί η κατάσταση είναι επικίνδυνη.