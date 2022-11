ΗΠΑ-Μπάιντεν: Μαζί με τις χώρες-μέλη της ASEAN θα αντιμετωπίσουμε τα «μεγαλύτερα ανοιχτά ζητήματα των καιρών μας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο Συνολικό Πακέτο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και των κρατών-μελών της ASEAN θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση «των μεγαλύτερων ανοιχτών ζητημάτων των καιρών μας».

Ο Μπάιντεν στα σχόλια του για μία διάσκεψη της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που πραγματοποιείται στην Καμπότζη, τόνισε ότι η αναφερόμενη συμφωνία θα βοηθήσει «την περιοχή της Ινδίας και του Ειρηνικού να είναι ελεύθερη και ανοιχτή, σταθερή και ευημερούσα, όπως επίσης, ανθεκτική και ασφαλής».

