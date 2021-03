ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σουπερμάρκετ στο Μπόλντερ του Κολοράντο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη γύρω από ένα σουπερμάρκετ στο Μπόλντερ του Κολοράντο, όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Μια πηγή της αστυνομίας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν για την παρουσία ενός ενόπλου στο πάρκινγκ του σουπερμάρκετ King Soopers.

Οι αστυνομικοί έγιναν επίσης στόχος πυρών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος βρισκόταν στο πάρκινγκ, φαίνεται τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ένας άνδρας που φοράει μόνο ένα σορτσάκι, να συνοδεύεται από τους αστυνομικούς έξω από το κατάστημα. Τα χέρια του ήταν δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη και έδειχνε να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

UPDATE: Police in #Boulder seen leading this man away during active-shooter situation. He appears to have a bloody leg. Man was placed on a stretcher and put in an ambulance. Unclear if this is a suspect. pic.twitter.com/I0mrwfTTZm