ΗΠΑ: Ταραχές στην Ατλάντα για τον θάνατο ακτιβιστή από πυρά αστυνομικών

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες Σάββατο στην Ατλάντα, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θάνατο ακτιβιστή από πυρά αστυνομικών, καθώς κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν περιπολικό και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

SHOCKING UPDATE: Explosives found, police cars set on fire, multiple arrests made, cops provide shocking details as CHAOS erupts in Atlanta with rioters aiming fireworks at police building, the entire episode devolving into fiery chaos. WATCH. pic.twitter.com/IWaoXM8POY

Η διαδήλωση διοργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή Μανουέλ Τεράν από πυρά αστυνομικών την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εκκένωση εργοταξίου. Στο σημείο θα κατασκευαστεί ένα κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών, προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους ακτιβιστές να καταγγέλλουν την αποψίλωση δάσους και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρότι η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά, έλαβε γρήγορα επεισοδιακή τροπή. Κουκουλοφόροι επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς, άναψαν φωτιές στους δρόμους και συγκρούστηκαν με τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Αν και οι αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης φοβούνταν πως δεν θα έλειπαν τα έκτροπα στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, δεν κατέφεραν να τα αποτρέψουν.

Η οργή πολλών διαδηλωτών για τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή ξεχείλιζε. Πολλοί ακτιβιστές είχαν κατασκηνώσει εδώ και μήνες στην περιοχή του εργοταξίου, φιλοδοξώντας να εμποδίσουν τα έργα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Τζόρτζια, ο Τεράν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των δυνάμεων ασφαλείας που εκκένωναν την περιοχή, πυροβόλησε πρώτος κατά αστυνομικών και εκείνοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Την Παρασκευή, οι Αρχές έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του όπλου που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 26χρονος.

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές κουκουλοφόρων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5.

Protesters hit the #Atlanta Police Foundation headquarters and a few banks in the area with fireworks and broken windows. Two cop cars had their windows smashed, and then tons of Atlanta police officers arrived from multiple directions. At least a dozen arrests so far #antifa pic.twitter.com/F49Q2I7sHy