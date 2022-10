Ιράν: Τουλάχιστον 19 νεκροί στις διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας συνταγματάρχης των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε ταραχές στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών στην επαρχία αυτή, συνταγματάρχης Αλί Μουσαβί, σκοτώθηκε σε αυτό το «συμβάν», όπως το χαρακτήρισε ο κυβερνήτης της Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, Χοσεΐν Χιαμπανί.

Ο Χιαμπανί είπε επίσης στην τηλεόραση ότι οι νεκροί είναι συνολικά 19 και οι τραυματίες 20.

Khamenei's agents responded with weapons to the protesters, who were throwing stones to protest the violation. It was learned that there were many martyrs and wounded.

