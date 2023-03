Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν για ένατο συνεχόμενο Σάββατο στους δρόμους ισραηλινών πόλεων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Now protest organizers say 135,000 protested in Tel Aviv and 98,845 in other cities throughout the country. Again, that's about 2.5% of Israel's total population, against Netanyahu regime. pic.twitter.com/MJChRlPsf4