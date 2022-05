Ισραήλ: Σκηνές βίας κατά την έξοδο του φερέτρου της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου από το νοσοκομείο

Συγκρούσεις ξέσπασαν στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σορό της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και τοπικά ΜΜΕ.

