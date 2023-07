Ιταλία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο ταφής απορριμμάτων κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο της Ρώμης

Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Παρασκευής σε χώρο απορριμμάτων στο Τσιαμπίνο, κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Η δήμαρχος του Τσιαμπίνο ζήτησε από τους κατοίκους, για προληπτικούς λόγους, να κρατήσουν τα παράθυρα των σπιτιών κλειστά.

Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί μαύρο σύννεφο καπνού, αλλά οι πυροσβέστες θεωρούν ότι, πριν το βράδυ του Σαββάτου, θα έχουν καταφέρει να σβήσουν τη φωτιά.

Το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά με καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις, εξαιτίας του καπνού.

Firefighters battle to extinguish a fire broken out at a landfill site near Rome's Ciampino airport. Watch for more#Rome #CiampinoAirport #Fire #Firefighters pic.twitter.com/u8BQw3n2Pc