Καμερούν: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο στο νοτιοδυτικό Καμερούν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αφρικανικής χώρας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Κούμπα και Μουγιούκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί μετωπικά με ένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 30 άνθρωποι. Πολλοί επιβάτες διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Καμερούν και αποδίδονται συνήθως σε επικίνδυνη οδήγηση και στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου. Το υπουργείο Μεταφορών του Καμερούν αναφέρει ότι κάθε χρόνο περίπου 1.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα.

