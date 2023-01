Κατασπαράχθηκε επτάχρονος από αγέλη σκύλων στις ΗΠΑ – Σοβαρά τραυματισμένη η μητέρα

Ένα αγόρι ηλικίας 7 ετών κατασπαράχθηκε μέχρι θανάτου από μια αγέλη σκύλων, συμπεριλαμβανομένων δύο ροτβάιλερ και δύο ανάμεικτης ράτσας, αφήνοντας τη μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη.

A young boy was killed and his mother was injured Saturday after a pack of dogs — two Rottweilers and two mixed breed dogs — attacked the pair in Fort Hall, Idaho, authorities said. https://t.co/ZJZwJ6TDNf — CBS News (@CBSNews) January 25, 2023

Ειδικότερα, ο άτυχος Κέλαν Ίσλας και η 39χρονη μητέρα του Έμιλι Ίσλας δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα σκυλιά λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα το περασμένο Σάββατο (21/1) στον καταυλισμό Fort Hall της πολιτείας του Αϊντάχο των ΗΠΑ.

When officers arrived at the scene they found the boy unconscious. The boy's mother was also severely injured when she tried to fight off four dogs.https://t.co/59h1yrdDJb — USA TODAY (@USATODAY) January 25, 2023

Η αστυνομία έφθασε στην κατοικία μετά από αναφορά ότι ένα νεαρό αγόρι είχε δεχτεί επίθεση «από πολλά σκυλιά και είχε χάσει τις αισθήσεις του».

Τα σκυλιά ανήκαν στον Μπέντζαμιν - Ντομινίκ Γουλφτσάιλντ και την Τζουλιάνα Γουλφτσάιλντ , οι οποίοι δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Sho-Ban News.

Η μητέρα και τα δύο της παιδιά ζουν σε ένα τροχόσπιτο πίσω από την κατοικία των Γουλφτσάιλντ, όπου είχε αφήσει τον Κέλαν να βγει έξω για να παίξει γύρω στις 5.50μμ. Όταν δεν επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα, τον βρήκε ξαπλωμένο μπρούμυτα στη βεράντα της κατοικίας Γουλφτσάιλντ, ενώ τα σκυλιά του επιτίθονταν, σύμφωνα με το Sho-Ban News.

7-Year-Old Boy Killed and Mother Injured by Pack of Dogs in Idaho https://t.co/AESam6hqyA — People (@people) January 25, 2023

Η μητέρα ξάπλωσε πάνω στον γιο της για να τον προστατεύσει, αλλά μέχρι να τελειώσει η επίθεση, τα τραύματα του παιδιού το είχαν καταστήσει αναίσθητο. Η Έμιλι έμεινε «σοβαρά τραυματισμένη» αφού προσπάθησε, αλλά απέτυχε, να αποκρούσει τα σκυλιά.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο της περιοχής. Η μητέρα προέβη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται ακόμη στην εντατική προσπαθώντας να αναρρώσει από τη ζημιά που της έκαναν τα σκυλιά.

«Υπέστη νευρική βλάβη και ρήξη αρτηρίας στο δεξί της χέρι, καθώς και βλάβη στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, στο αριστερό της χέρι και στην πλάτη της», έγραψαν σε έρανο, ο οποίος έχει συγκεντρώσει σχεδόν 11.000 δολάρια από τον στόχο των 20.000 δολαρίων.

Η μικρότερη κόρη, Ρόρι, δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης.

Οι ιδιοκτήτες των σκυλιών έλαβαν 15 παραπομπές από το Animal Ordinance της Shoshone-Bannock Tribes, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κακόβουλου ζώου, του εμβολιασμού κατά της λύσσας και της υπέρβασης του ορίου για τα κατοικίδια ζώα, σύμφωνα με το Sho-Ban News.

Και τα τέσσερα σκυλιά υποβλήθηκαν σε ευθανασία από το αστυνομικό τμήμα του Fort Hall.

Η αστυνομία του Fort Hall, το FBI και το Fish & Game διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και η υπόθεση αναμένεται να υποβληθεί στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για εξέταση.

Φωτό: Twitter