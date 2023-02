Κόκκινος συναγερμός σε ΗΠΑ και Καναδά για ένα… μπαλόνι

Για λόγους ασφαλείας το Πεντάγωνο δεν κατέρριψαν το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις ΗΠΑ, ωστόσο οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» καθώς πιθανολογείται ότι μπορεί να παρακολουθούσε και να κατέγραφε περιοχές στις οποίες υπάρχουν σιλό με πυρηνικούς πυραύλους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αερόστατο παρακολουθείτο εδώ και μέρες, από την στιγμή που εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών. Το πιο πρόσφατο «στίγμα» του μπαλονιού ήταν πάνω από την Μοντάνα όπου υπάρχει η βάση των σιλό με τους πυραύλους. Αυτό οδήγησε, μάλιστα, και στην ματαίωση των πτήσεων από το αεροδρόμιο της πόλης Μπίλινγκς. Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, το μπαλόνι διέσχισε τον Καναδά πριν μπει στον αμερικανικό εναέριο χώρο, κάτι που επιβεβαίωσε με ανακοίνωση του και το καναδικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Καναδά συνεργάζονται με τους Αμερικανούς εταίρους και συνεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών του Καναδά από τις απειλές των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών» σημείωσε η καναδική πλευρά.

A photo of the Chinese spy balloon currently over Montana. The Pentagon's been tracking the balloon, about the size of three buses, for a few days, but decided against shooting the balloon down, on account of it not posing a military or civilian threat. pic.twitter.com/xLRovjKxbI