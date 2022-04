Μαλάουι: 12 άτομα κρίθηκαν ένοχα για τη δολοφονία αλμπίνου

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Καθολικός ιερέας, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος σε νοσοκομείο, κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία ενός αλμπίνου, το 2018, στο Μπλαντάιρ, στο νότιο Μαλάουι.

Από τους 12 κατηγορούμενους, οι πέντε κρίθηκαν ένοχοι για τον φόνο του ΜακΝτόναλντ Μασαμπούκα, 22 ετών, εν μέσω ενός κύματος δολοφονιών αλμπίνων στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν σκοτωθεί στο Μαλάουι 40 αλμπίνοι και έχουν γίνει συνολικά άλλες 145 επιθέσεις.

Ο αδελφός του θύματος, ο ιερέας, ο αστυνομικός και ο νοσοκομειακός υπάλληλος πούλησαν ή αγόρασαν ανθρώπινα μέλη.

«Ο ΜακΝτόναλντ προδόθηκε από εκείνους στους οποίους είχε εμπιστοσύνη, δηλαδή τον αδελφό του, τον ιερέα, τον αστυνομικό, τον νοσοκομειακό υπάλληλο», είπε ο Στιβ Καγιούνι, ο επικεφαλής της εισαγγελίας, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

