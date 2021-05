Μάθημα δημοκρατίας και διεθνισμού από την Haaretz

Σε μία σπάνια εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης και συνάμα δημοκρατικής συνείδησης προχώρησε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία στη σημερινή της έντυπη έκδοση στα εβραϊκά δημοσιεύει στην πρώτη της σελίδα τις φωτογραφίες των παιδιών των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά την πρόσφατη πολεμική σύγκρουση στη Γάζα.

Πρόκειται για μία κίνηση που δεν θα την ανέμενε το γνωστό «ακροατήριο» του ισραηλινού τύπου και πάντως πρόκειται για ένα εγχείρημα που αιφνιδίασε πραγματικά το αραβικό εκδοτικό κατεστημένο. Διότι είναι μια γροθιά στο στομάχι του κάθε εθνικιστή ή μονόφθαλμου παρατηρητή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Είναι ταυτόχρονα και μια δημοσιογραφική παρέμβαση με την οποία προφανώς η εφημερίδα επιθυμεί να επαναφέρει στην επικαιρότητα την ανάγκη για πραγματικές πολιτικές αναλύσεις και σωστά δομημένα σχόλια ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα πραγματικά συμφέροντα αλλά και οι συσχετισμοί δυνάμεων σε αυτή τη γωνιά του κόσμου.

Στο εξώφυλλο-φόρο τιμής, η εφημερίδα παρουσιάζει ένα κολάζ με τα πρόσωπα των 67 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Παλαιστίνη λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Το εξώφυλλο αναδημοσίευσε στο Twitter του ο δημοσιογράφος Λούις Φίσμαν, ο οποίος εργάζεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, γράφοντας: «Σεβασμός: Η ισραηλινή εφημερίδα Χααρέτζ -της οποίας οι αναγνώστες επίσης στέλνουν τα παιδιά τους να πολεμήσουν στους πολέμους του Ισραήλ- δημοσιεύει τα ονόματα και τις φωτογραφίες των Παλαιστίνιων παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα. 67 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα, αυτό είναι το τίμημα του πολέμου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί».

Whose readers and staff also sat in bomb shelters; who like me worry for our children yet we know there must be another way. There has to be. Wow, did this hit me hard.