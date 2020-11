Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε ο Πομπέο

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που συναντήθηκα με την Παναγιότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και που επισκέφθηκα την πατριαρχική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου ως ηγέτης του ορθόδοξου κόσμου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποτελεί εταίρο κλειδί στον αγώνα για τη θρησκευτική ελευθερία σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Αυτά είναι τα λόγια που χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο μέχρι σήμερα αρχηγός της αμερικανικής διπλωματίας προσφωνεί τον προκαθήμενο του οικουμενικού θρόνου ως ηγέτη του ορθόδοξου κόσμου, τίτλο και αξίωμα το οποίο αρνείται πεισματικά να υιοθετήσουν το τουρκικό κράτος και η τουρκική διπλωματία.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV