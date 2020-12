Μεγάλη έκρηξη στο Μπρίστολ της Αγγλίας - Αναφορές για θύματα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου σε προάστιο του Μπρίστολ, στην Αγγλία, εξαιτίας μεγάλης έκρηξης σε αποθήκη. Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως εξαιτίας της έκρηξης έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν δύο. Το πρακτορείο ειδήσεων PA Media ανέφερε πως υπάρχουν πολλά θύματα, επικαλούμενο τις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας του Έιβον.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Είβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

«Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε «μεγάλη έκρηξη» στο Είβονμαουθ, στο Μπρίστολ της Αγγλίας, το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Οι αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η τοπική εφημερίδα Bristol Post ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, με «τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα» μαζί με δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.



More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi — Sky News (@SkyNews) December 3, 2020

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε στην Bristol Post ότι υπήρξαν «θύματα» ως αποτέλεσμα του συμβάντος, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Πυροσβέστες από έξι διαφορετικούς πυροσβεστικούς σταθμούς κλήθηκαν να βοηθήσουν. Οι Αρχές χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «σοβαρό».

Σύμφωνα με το BBC, η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη στο Kings Weston Lane.