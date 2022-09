Μιλάνο: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο εργοστάσιο Nitrolchimica - Έξι τραυματίες

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική της Ιταλίας, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην εταιρεία συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων Nitrolchimica, έξω από Μιλάνο, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Από τους έξι εργαζόμενους που τραυματίσθηκαν, ένας παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.

A fire of epic proportions has broken out at Nitrolchimica, a factory that deals with the disposal of hazardous waste, mainly solvents, in San Giuliano Milanese, an industrial area in Milan, Italy. pic.twitter.com/I5O9q3lkoc