Μισισίπι: Ανεμοστρόβιλος ισοπεδώνει πόλεις στο πέρασμά του

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν όταν ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι κατά την διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

Το CNN μετέδωσε ότι η κωμόπολη του Ρόλινγκ Φορκ έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN — MHP Greenwood (@MHPTroopD) March 25, 2023

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύκτα», δήλωσε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβ.