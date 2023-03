Ναυάγιο πλεούμενου με 34 νεκρούς μετανάστες στη Μαδαγασκάρη

Δυο μέρες μετά το ναυάγιο πλεούμενου στο οποίο είχαν επιβιβαστεί περίπου εξήντα μετανάστες στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων της τραγωδίας αυξήθηκε σε τουλάχιστον 34 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν τρία παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας της νήσου ανοικτά της Αφρικής.

The death toll from the sinking of an "unregistered" boat off northwestern #Madagascar has risen to 34, an official said. pic.twitter.com/Oi1XEFH81e

Το ναυάγιο έγινε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Αρχικά, οι αρχές μίλαγαν για 22 νεκρούς και 23 διασωθέντες.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το πλεούμενο κατευθυνόταν στη Μαγιότ, υπεράκτια γαλλική κτήση στα ανοικτά των ακτών της νοτιοανατολικής Αφρικής, ανάμεσα στη Μαδαγασκάρη και στην ηπειρωτική Αφρική.

