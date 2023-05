Νέα Ζηλανδία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Ουέλινγκτον

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Ουέλινγκτον σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε ο νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς.

Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο κ. Χίπκινς, εκφράζοντας ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη βαρύτερος.

Η πυροσβεστική έκανε λόγο για 52 διασωθέντες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καταφύγει στην οροφή του ξενοδοχείου.

BREAKING: At least six people dead in hostel fire in New Zealand.https://t.co/PAiZ4D1jU3



