Νέο βίντεο με την πρωθυπουργό της Φινλανδίας - Χορεύει σε κλαμπ με τραγουδιστή

Ένα νέο βίντεο στο οποίο η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν φαίνεται να χορεύει σε κλαμπ, προκαλεί αντιδράσεις στη χώρα της.

Η 36χρονη Μάριν εθεάθη σε κλαμπ λίγο μετά τις 02:30 της 7ης Αυγούστου, με τα χέρια της γύρω από τον λαιμό ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο τραγουδιστής και συνθέτης Olavi Uusivirta.

Στο βίντεο φαίνεται ότι ο τραγουδιστής πλησιάζει πολύ κοντά στο λαιμό της πρωθυπουργού και έχει το χέρι του στη μέση της.

Άνθρωποι που ήταν παρόντες στο κλαμπ είπαν ότι η πρωθυπουργός της Φινλανδίας χόρεψε με τον ίδιο τρόπο και με άλλους άνδρες, ενώ μαζί της φέρεται να ήταν η Φινλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Alma καθώς και η influencer του TikTok Sabina Sarkka.



«Η Σάνα χόρεψε στενά με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς άντρες», δήλωσε ένας από τους παριστάμενους και πρόσθεσε πως «βρέθηκε στην αγκαλιά δύο διαφορετικών ανδρών. Τοποθέτησε το χέρι της δίπλα σε έναν άντρα και εκείνος την κράτησε απαλά από το μπράτσο».



Την ίδια ώρα ένας άλλος δήλωσε πως «οι φίλοι μου και εγώ αναρωτιόμασταν αν είναι πραγματικά παντρεμένη. Το δαχτυλίδι φαινόταν ακόμα εκεί». Σύμφωνα με το φινλανδικό μέσο που δημοσίευσε το βίντεο, η Φινλανδή πρωθυπουργός έμεινε στο κλαμπ μέχρι τις 04:30 και στη συνέχεια έφυγε για το σπίτι της προκειμένου να ξεκουραστεί.

Δείτε το βίντεο:

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd