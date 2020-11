Ο Τραμπ παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ο Μπάιντεν κέρδισε, αλλά μόνο επειδή οι «εκλογές ήταν νοθευμένες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον νίκησε στις εκλογές αυτού του μήνα, αλλά ισχυρίστηκε ότι φαίνεται να κέρδισε μόνο επειδή «οι εκλογές ήταν νοθευμένες».

Ο Τραμπ συνέχισε την εκστρατεία του εναντίον των εκλογικών αποτελεσμάτων νωρίς την Κυριακή, ισχυριζόμενος ότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι έχουν εμπλακεί σε απάτη για να τον εξαπατήσουν.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter την Κυριακή το πρωί: «Κέρδισε επειδή οι Εκλογές ήταν Νοθευμένες. Δεν επιτράπηκαν ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ της ψηφοφορίας, που ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία της Ακροαριστεράς, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (που Κέρδισα κατά πολύ!), Τα ψεύτικα και σιωπηρά ΜΜΕ και πολλά άλλα!».

Όπως συνέβη με πολλά από τα tweets του Trump από τις εκλογές, το Twitter επισήμανε τη δημοσίευση της Κυριακής ως «αμφισβητούμενη».

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg