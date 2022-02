Ολλανδία: Συναγερμός για ομηρία σε κατάστημα του Άμστερνταμ

Μεγάλη κινητοποίηση της ολλανδικής αστυνομίας υπάρχει έξω από κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο AT5 μετέδωσε πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας με ομηρία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του δικτύου AT5 δείχνουν έναν άνδρα που πιστεύεται ότι κρατείται όμηρος από ένοπλο.

Η αστυνομία του Άμστερνταμ αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι ισχυρή δύναμή της βρίσκεται στην περιοχή Leidseplein, όπου βρίσκεται το κατάστημα και ότι θα ενημερώσει για νεότερες εξελίξεις στην υπόθεση.

Dozens of armed response officers on scene now at the hostage situation in Amsterdam. pic.twitter.com/86QmkKdR9m