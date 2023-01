Ξεχειλίζει η οργή στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του 29χρονου Αφροαμερικανού

Οργή έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δημοσιοποίηση των βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 29χρονου Αφροαμερικανού Τάιρ Νίκολς από αστυνομικούς. Περίπου 50 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί, για να απαιτήσουν δικαιοσύνη μετά τη βίαιη σύλληψη του νεαρού Αφροαμερικανού καθώς οδήγησε στον θάνατό του τρεις ημέρες αργότερα.

«Τι θα κάνετε», φώναζε διαδηλώτρια με τηλεβόα στο «πάρκο των μαρτύρων», στο κέντρο του Μέμφις, απευθυνόμενη στην αρχηγό της αστυνομίας της πόλης.

"You put on a uniform, and what you think they are brothers? No, they are the slave patrol." - Chivona Newsome speaking at Union Square protest in New York City Following release of #TyreeNichols #TyreNichols tapes



Video by Ken Lopez (FNTV https://t.co/MKhP0GoHyj) pic.twitter.com/2SAdiEt18w — Oliya Scootercaster 📽️ (@ScooterCasterNY) January 28, 2023

Tonight, a protest turns violent just outside of Times Square in New York when on man stomps on the windscreen of a cop car, shattering it. Video shot by me. #tyrenichols pic.twitter.com/gxmJoPmBHW — Sarah Williamson (@SaWilliamson9) January 28, 2023

Τα πλάνα από τη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς δείχνουν τον βάρβαρο ξυλοδαρμό του για ώρα από πέντε αστυνομικούς, επίσης Αφροαμεκαρινούς, έπειτα από έλεγχο, που θεωρητικά θα ήταν ρουτίνας, στη μεγαλούπολη του Τενεσί την 7η Ιανουαρίου. Οι εν λόγω αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για δολοφονία, απομακρύνθηκαν από το αστυνομικό σώμα.

Μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας), μερικές δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη». Έκλεισαν οδικό άξονα της πόλης, προκαλώντας μποτιλιάρισμα.

«Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ απόψε επειδή η οικογένεια (του Τάιρ Νίκολς) μας κάλεσε αν διαδηλώσουμε, να διαδηλώσουμε ειρηνικά», είπε ο Ελ Τζέι Έιμπραχαμ, ακτιβιστής.

«Ανοίξτε τα μάτια»

Η πορεία συνεχίστηκε σε γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Μισισιπή και έκλεισε την κυκλοφορία στις τέσσερις λωρίδες.

Για τον Ντέιβιντ Σταξ, κάτοικο του Μέμφις που πήγε να διαδηλώσει, ο θάνατος του Τάιρ Νίκολς «πρέπει να ενώσει τους πάντες, να ανοίξει τα μάτια» των Αφροαμερικανών.

Δεν ήταν όλοι οι διαδηλωτές από το Μέμφις, ορισμένοι πήγαν στην πόλη από κοντινές πολιτείες, ενόψει της δημοσιοποίησης του βίντεο.

Για τη Μόνικα Τζόνσον, 24χρονη ακτιβίστρια που πήγε εκεί από την Ατλάντα, αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι η αστυνομία «να λογοδοτήσει» και να καταδικαστούν όλοι οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν.

«Απαιτούμε να διαλυθεί η μονάδα Scorpion», πρώην μέλη της οποίας ήταν η αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν τον Τάιρ Νίκολς, πρόσθεσε.

Παρά το ότι οι Αρχές φοβούνταν ταραχές μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η κατάσταση στο κέντρο του Μέμφις παρέμενε ήρεμη το βράδυ και τα καταστήματα ήταν ανοικτά.

«Φόβος»

Το πρωί της Παρασκευής, υπήρχαν αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες, κάποιοι έφιπποι, όμως ήταν βασικά τουρίστες αυτοί που έβλεπε κανείς στους δρόμους της παγκόσμιας πρωτεύουσας των μπλουζ.

Ο Ρόμπερτ Γουότερς, Αφροαμερικανός μουσικός, πήγε στο Μέμφις για να συμμετάσχει σε διαγωνισμό μπλουζ, αλλά καθώς υπήρχαν εκτιμήσεις πως θα ξεσπούσαν επεισόδια, ο 67χρονος απόστρατος αποφάσισε να φύγει προτού δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο.

«Στις μέρες μας έχεις δικαίωμα να νομίζεις πως δεν μπορούν να γίνονται πράγματα σαν αυτό», είπε αναφερόμενος στον βάρβαρο ξυλοδαρμό του Τάιρ Νίκολς. «Είμαι μαύρος στην Αμερική. Κι αυτός ο φόβος είναι κάτι με το οποίο μεγαλώσαμε κι εγώ και ο γιος μου», πρόσθεσε.

Το γεγονός πως οι αστυνομικοί που ενέχονται ήταν όλοι μαύροι τον «πληγώνει», είναι «μεγάλη απογοήτευση», πρόσθεσε. «Αυτό δείχνει πως όλοι μπορούν να πέσουν στην παγίδα της δίψας για εξουσία», σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Γουότερς, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Τάιρ Νίκολς «δεν θα έπρεπε» να έχει πεθάνει έτσι, «τελεία», πρόσθεσε.

Μπάιντεν: «Φρικιαστικό» το βίντεο της βίαιης σύλληψης του Τάιρ Νίκολς

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Παρασκευή πως «αγανάκτησε» και «πόνεσε βαθιά» βλέποντας το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του Τάιρ Νίκολς.

«Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα απόψε θα προκαλέσουν αγανάκτηση στον πληθυσμό, και υπάρχει λόγος», αναγνώρισε ο Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, όμως συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητο οι διαδηλώσεις που θα γίνουν να είναι «ειρηνικές».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οικογένεια του Τάιρ Νίκολς «αξίζει» να διενεργηθεί «άμεση, πλήρης και διαφανής έρευνα».

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao — President Biden (@POTUS) January 28, 2023

Ο Μπάιντεν συζήτησε την Παρασκευή με την οικογένεια του νεαρού και εξήρε την έκκλησή της οι διαδηλώσεις να γίνουν σε κλίμα ηρεμίας. Σημείωσε πως μίλησε με τη μητέρα και τον πατριό του Τάιρ Νίκολς, τους «εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του» και «εξήρε το θάρρος και τη δύναμή τους».

Ερωτηθείς σχετικά με τον κίνδυνο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια σε διάφορες συγκεντρώσεις που οργανώνονται στις ΗΠΑ, ιδίως στο Μέμφις, ο Μπάιντεν είπε σε δημοσιογράφους πως «προφανώς ανησυχώ πολύ, αλλά νομίζω ότι η Ρόου Βον Γουέλς (σ.σ. η μητέρα του Τάιρ Νίκολς) απηύθυνε πολύ σθεναρή έκκληση» να επικρατήσει ηρεμία.

Δυο σύμβουλοι του προέδρου συζήτησαν την Παρασκευή με τους δημάρχους 16 πόλεων όπου προβλεπόταν να γίνουν διαδηλώσεις.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα σοκάρουν. Προσοχή: ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Officials have released video of Tyre Nichols' violent arrest by Memphis police. Nichols died three days after this encounter.



This video is a combination of clips from each of the four videos released today. Viewer discretion is advised. https://t.co/cYOH3V3Mo6 pic.twitter.com/oTLMAYovaF — CBS News (@CBSNews) January 28, 2023

When you see black American police officers, with body cams, doing this to another black American, you get an idea about what US military have done in #Iraq, #Afghanistan and other countries around the world.#TyreNichols #TyreNicholsVideo #MemphisPolice pic.twitter.com/OVjE1V1Eb4 — أحمد حسيني (@A_Hossainy) January 28, 2023