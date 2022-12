Πακιστάν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 27 τραυματίες από την επίθεση βομβιστή-καμικάζι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν στην επίθεση βομβιστή-καμικάζι με στόχο αστυνομικούς που συνόδευαν ομάδα εμβολιασμού στο δυτικό Πακιστάν, ενέργεια την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, δύο ημέρες αφού διεμήνυσαν πως τερματίζουν την κατάπαυση του πυρός που είχαν κηρύξει μονομερώς.

Ο καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά του εναντίον οχήματος της αστυνομίας που συνόδευε την ομάδα εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στην πόλη Κουέτα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αζχάρ Μεχεσάρ, ανώτερος αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων, έχασαν τη ζωή τους αστυνομικός, γυναίκα και δυο παιδιά, δήλωσε ο Ουάσιμ Μπάιγκ, εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών της επαρχίας Μπαλουτσιστάν. Στους 27 τραυματίες συγκαταλέγονται «21 αστυνομικοί και δύο παιδιά», διευκρίνισε.

Η έκρηξη εκσφενδόνισε το όχημα της αστυνομίας στο πλάι του δρόμου. Μεταλλικά θραύσματα βρίσκονταν παντού. Άλλο όχημα, πιθανόν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, είχε μετατραπεί σε έναν σωρό αποκαΐδια.

Cease fire has ended and haunting has started. Our Mujahideens are fully prepared to Avenge The killing of Shaheed Umar Khalid khurasani تقبل الله.

ورونو ټ ټ پ مجاخېدېن په خپلو دوغاګانو کې ياد ساتئ.#Quetta Balochistan attack. #Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/3cXsYc9Adt