Παρελθόν από το CNN ο παρουσιαστής Ντον Λέμον

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN απέλυσε έναν από τους γνωστότερους παρουσιαστές του, τον Ντον Λέμον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι «εξεπλάγη» από την απόφαση αυτή και δεν είχε ενημερωθεί από τη διεύθυνση για τη λήξη της συνεργασίας τους.

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον ατζέντη μου ότι απολύθηκα από το CNN. Είμαι έκπληκτος», ανέφερε. «Έπειτα από 17 χρόνια στο CNN, θα πίστευα ότι κάποιος στη διοίκηση θα είχε την ευπρέπεια να μου το πει ευθέως», πρόσθεσε.

