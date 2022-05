Πέθανε στα 67 του ο ηθοποιός Ρέι Λιότα

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός Ρέι Λιότα. Ο Λιότα που έγινε ευρέως γνωστός από την συμμετοχή του στην ταινία The Good Felas, πέθανε στον ύπνο του, την Πέμπτη 26 Μαΐου στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της ταινίας Dangerous Waters.

Ο Ρέι Λιότα ήταν πολλές φορές υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα, ενώ τα τελευταία χρόνια διένυε την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του.

Ήταν αρραβωνιασμένος με την Τζέσι Νίτολο, ενώ είχε αποκτήσει μια κόρη από τον γάμο του με την Μισέλ Γκρέις.

Στις πρόσφατες εμφανίσεις του περιλαμβάνονταν τα The Many Saints of Newark, Marriage Story και No Sudden Move. Ολοκλήρωσε τη σκηνοθεσία της Ελίζαμπεθ Μπανκς στην ταινία Cocaine Bear και επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στην ταινία The Substance της Working Title απέναντι με την Ντέμι Μουρ και τη Μάργκαρετ Κούαλι. Πρωταγωνίστησε επίσης μαζί με τον Taron Egerton στη σειρά Black Bird της Apple TV+.