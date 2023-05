Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο του Τέξας

Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση της αστυνομίας στην πόλη Άλεν του Τέξας, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Allen Premium Outlets.

Το αμερικανικό δίκτυο Fox News μεταδίδει πως υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Reports of mass shooting at the Allen Premium Outlets in Allen, Texas. Multiple victims are reportedly involved.#AllenShooting #TexasShooting #MassShooting #PrayForAllen #Breaking #LIVE #Happeninghttps://t.co/9xz38eJfio pic.twitter.com/kPfyfvuZK0