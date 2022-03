Πληροφορίες για σύλληψη Ρώσου υποστράτηγου - Του χρεώνονται αποτυχίες στο ουκρανικό μέτωπο

Ο διοικητής της ρωσικής Εθνικής Φρουράς, υποστράτηγος Ρομάν Γκαβρίλοφ, φέρεται να είναι το πρώτο ανώτατο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας που θα πληρώσει την οργή του Βλαντιμίρ Πούτιν για το γεγονός ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία δεν προχωρούν όπως είχαν σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με τον ερευνητή – δημοσιογράφο Χρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος επικαλείται ανεξάρτητες πηγής πληροφόρησης, ο Γκαβρίλοφ συνελήφθη από την ρωσική υπηρεσία ασφαλείας, την διάδοχο δηλαδή της KGB.

«Τρεις ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ο στρατηγός Roman Gavrilov, ο αναπληρωτής αρχηγός της Ρωσικής Φρουράς (τμήμα του εσωτερικού στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπέστη τεράστιες απώλειες στην Ουκρανία), συνελήφθη από την FSB. Ο Gavrilov εργαζόταν επίσης στο παρελθόν στην Προεδρική Φρουρά, δηλαδή στην προσωπική ασφάλεια του Πούτιν», αναφέρει ο Γκρόζεφ σε ανάρτηση του στο Twitter.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της σύλληψης Γκαβρίλοφ, όπως αναφέρει ο Γκρόζεφ ο Ρώσος υποστράτηγος συνελήφθη για «διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα την απώλεια ζωών». Την ίδια ώρα δύο άλλες πηγές σημειώνουν ότι ο Gavrilov έκανε «σπάταλη χρήση καυσίμων», με αποτέλεσμα πολλά ρωσικά άρματα μάχης να «μένουν στη μέση του δρόμου» από καύσιμα, όπως έχουν δείξει πολλά βίντεο των ουκρανικών δυνάμεων».



«Αν και είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς σε τι ακριβώς θα οδηγήσει η εκκαθάριση / αναδιάταξη στην κορυφή των δυνάμεων ασφαλείας, ένα πράγμα είναι σαφές: ο Πούτιν αναμφίβολα αναγνωρίζει την κρίση που περνάει αυτή η επιχείρηση. Είναι τόσο βαθιά που αλλάζει στρατηγούς κατά την διάρκεια πολέμου – μία καθόλου σωστή πρακτική», σχολιάζει ακόμη ο δημοσιογράφος.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.