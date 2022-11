Ουκρανία: Στη Χερσώνα έφτασε ο Ζελένσκι

Στη Χερσώνα έφτασε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, όπως ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Ζελένσκι μίλησε με τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας στην απελευθερωμένη πόλη, ενώ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει τους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Χερσώνα, λόγω της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών αποναρκοθέτησης.

Volodymyr Zelenskiy visited recaptured city of Kherson.

"We are moving forward. We are ready for peace, peace for all our country," - he said in an address to Ukrainian troops.