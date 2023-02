Πολύνεκρος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, στοιχίζοντας τη ζωή σε σχεδόν 100 ανθρώπους στις δύο χώρες και προκαλώντας τεράστιες και εκτεταμένες υλικές ζημιές, με βάση τους ως τώρα —ακόμη προσωρινούς— απολογισμούς στις δυο πλευρές των συνόρων.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες συριακές πόλεις, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, ενώ τουλάχιστον 53 άνθρωποι είναι νεκροί στην Τουρκία, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τις ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Çok fazla sayıda yıkılan yapı olduğu, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların geceyi sokakta geçirdiği bildiriliyor. #depremoldu #kayseri #gaziantep #kahramanmaraş pic.twitter.com/KLunbDDssc — M. Gencebay Gür (@MuhammedGGur) February 6, 2023

Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, έκανε λόγο για 17 νεκρούς και 30 τραυματίες στη δική του επαρχία.

Άλλοι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

Σύμφωνα με την AFAD, την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε ισχύ 7,4 βαθμών και μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σανλιούρφα, τουλάχιστον 16 κτήρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη του, ενώ αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας μίλησε για 17 κτήρια που κατέρρευσαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, προσθέτοντας πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Οσμάνιγε έκανε λόγο για 34 κτήρια που έχουν καταρρεύσει.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε πως κινητοποιούνται πόροι για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες καταστροφές και καλώντας όσους βρίσκονται σε κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές να απομακρυνθούν αμέσως από αυτά εάν μπορούν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι να προσφερθεί βοήθεια σε όσους έχουν παγιδευτεί και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν κατεστραμμένα κτήρια σε διάφορες πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

This is the aftermath of the #earthquake in the streets of Turkey.



Death toll from Turkey-Syria quake rises to 160, nearly 1000+ injured after Powerful 7.8 magnitude earthquake hits in southern Turkey.#Idlib #Syria #EarthquakePH #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/SYYprrpNmT — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας, είδε κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

An earthquake of 7.8 magnitude according to USGS data and 7.4 magnitude according to Turkish earthquake authorities occurred near the city of #Gaziantep in southeastern Turkey at 04:17 local time.#deprem #urgent #earthquake pic.twitter.com/7ywALfNMsj — Eymen SIROĞLU (@SIROGLU11) February 6, 2023

Μέσω Twitter, Τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα.

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.

Κτήρια καταστράφηκαν επίσης στις πόλεις Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ και Μαλάτια, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, κάτι που εγείρει φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη βαρύτερος.

Death toll from Turkey-Syria quake rises to at least 50 more than 350 injured.



Let's spread the video, please let the authorities catch up, all our prayers are with you… #deprem #DepremiOldu #earthquake #earthquake #DEPREMOLDU #Turkey #deprem pic.twitter.com/rY1QSo0VnR — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε συναγερμό. Εκπέμψαμε συναγερμό τέταρτου επιπέδου», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Σουλεϊμάν Σοϊλού, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας.

Σωστικά συνεργεία και η τουρκική πολιτική προστασία, καθώς και σύροι πυροσβέστες, διεξάγουν επιχειρήσεις για να βγάλουν επιζήσαντες από κτήρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 42 νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες στη Συρία

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χαλέπι, στη Χάμα και στη Λαττάκεια εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία, μεταδίδουν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα Λευκά Κράνη, οργάνωση πολιτικής προστασίας που δρα σε περιοχές υπό τον έλεγχο τζιχαντιστών και ανταρτών, ιδίως στην Ιντλίμπ, έκαναν επίσης λόγο για «δεκάδες θύματα και πολλούς παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια», προσθέτοντας πως διεξάγουν επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό θυμάτων.