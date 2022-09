Πουέρτο Ρίκο: Μεγάλες καταστροφές από τον κυκλώνα Φιόνα

Ο κυκλώνας Φιόνα προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης χθες Κυριακή στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ έφερε καταρρακτώδεις βροχές και προκάλεσε «μεγάλες» ζημιές στο νησί αυτό, έδαφος των ΗΠΑ, προτού κατευθυνθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία.

The entire island of Puerto Rico was without power as Hurricane Fiona made landfall and threatened to cause 'catastrophic flooding' and landslides https://t.co/mPlmuME5Ne pic.twitter.com/BRR7NfDGCt — Reuters (@Reuters) September 19, 2022

Ο Φιόνα είχε αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις, να πέσουν δέντρα και γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, έκανε δρόμους αδιάβατους και προκάλεσε την κατάρρευση γέφυρας στην πόλη Ουτουάδο, σε ορεινή περιοχή στο κεντρικό τμήμα της νήσου, δήλωσε ο κυβερνήτης Πέδρο Πιερλουίσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Κυριακής.

Hurricane Fiona has officially hit Puerto Rico and the entire island is currently without electricity, according to NPRpic.twitter.com/hxQl07CRCu — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 18, 2022

Το σύνολο των τριών και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της νήσου υπέστη διακοπή της ηλεκτροδότησης καθώς πλησίαζε ο κυκλώνας, πρόσθεσε ο κ. Πιερλουίσι, σύμφωνα με τον οποίο το δίκτυο διανομής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι νεοτέρας.

Ο κυκλώνας, που έπληξε χθες στις 15:20 (τοπική ώρα· στις 22:20 ώρα Ελλάδας) τη νοτιοδυτική ακτή του Πουέρτο Ρίκο, κοντά στην Πούντα Τοκόν, έφερε ανέμους ταχύτητας ως και 140 χιλιομέτρων την ώρα. Βρίσκεται πλέον ανοικτά του Πουέρτο Ρίκο και αναμένεται να πλήξει σήμερα τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ωστόσο αναμενόταν να συνεχιστούν οι καταρρακτώδεις βροχές τη νύχτα, προκαλώντας αστραπιαίες, καταστροφικές πλημμύρες.

Video captures the moment surging floodwaters washed away a bridge in Puerto Rico due to Hurricane Fiona on Sunday. The National Hurricane Center warned of "catastrophic flooding" and a "potential local maximum" of 30 inches of rainfall on the island. https://t.co/mwXaXh6RB5 pic.twitter.com/00YI0Po0m9 — CBS News (@CBSNews) September 19, 2022

Η Φιόνα παραμένει «καταστροφικό φαινόμενο λόγω των συνεπειών των πλημμυρών» στην κεντρική ορεινή περιοχή της νήσου, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα του Πουέρτο Ρίκο, ανέφερε ο κ. Πιερλουίσι μέσω Twitter, τονίζοντας πως σημειώθηκαν κατακρημνίσεις 23 ως 33 εκατοστών μέσα σε μόλις 5 ώρες.

«Οι ποσότητες της βροχής θα προκαλέσουν ξαφνικές καταστροφικές ανόδους των υδάτων και πλημμύρες σε αστικές περιοχές στο Πουέρτο Ρίκο κ;ι σε ορισμένα τμήματα τη Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς και χείμαρρους λάσπης και κατολισθήσεις σε ζώνες με υψηλό υψόμετρο», ανέφερε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Προτού ο κυκλώνας Φιόνα φθάσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ ανακοίνωσε πως οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θα λειτουργήσουν σήμερα.

Σφοδρές βροχοπτώσεις άρχισαν να πλήττουν χθες βράδυ τη Νάγουα (βόρεια), παραθαλάσσια πόλη περίπου 80.000 κατοίκων, σε μια από τις περιοχές όπου κηρύχθηκε συναγερμός.

Θα ενισχυθεί

Το ακραίο φαινόμενο, που ενισχύθηκε νωρίτερα χθες από τροπική καταιγίδα σε κυκλώνα Κατηγορίας 1 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) αναμένεται να ενισχυθεί «μέσα σε 48 ώρες», προειδοποίησε χθες το NHC, προτού κατευθυνθεί προς βορρά στον Ατλαντικό Ωκεανό.

My God, Puerto Rico 💔pic.twitter.com/WU3H1wc1vS — Nina Turner (@ninaturner) September 18, 2022

Στην πόλη Ουτουάδο, οικογένεια είδε την τσίγκινη οροφή του σπιτιού να απογειώνεται, όπως και το 2017, όταν είχε χτυπήσει ο κυκλώνας Μαρία, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

«Πρόκειται για κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη και λυπηρή. Οι ζημιές που διαπιστώνουμε είναι καταστροφικές σε ορισμένες περιοχές», τόνισε ο κ. Πιερλουίσι μιλώντας σε δημοσιογράφους στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Το σύνολο του νησιού υφίσταται μεγάλη συγκέντρωση βροχής. Αναφέρθηκαν πολύ σοβαρές ζημιές σε πολλές πόλεις».

Ο Φιόνα ήδη προκάλεσε σοβαρές ζημιές περνώντας από τη Γουαδελούπη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Κατά τόπους, το νερό ξεπέρασε το 1,5 μέτρο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το σπίτι του παρασύρθηκε από τα νερά μετά την υπερχείλιση ποταμού.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε χθες Κυριακή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Πουέρτο Ρίκο, εξουσιοδοτώντας την ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων (FEMA) να συνδράμει τις τοπικές αρχές.

Το NHC προειδοποίησε εξάλλου ότι συνθήκες τροπικής καταιγίδας αναμένεται επίσης να χτυπήσουν τα νησιά Τερκς και Κάικος και στις νοτιοανατολικές Μπαχάμες σήμερα και ως αύριο Τρίτη.

Ο κ. Πιερλουίσι τόνισε στον Τύπο πως οι Αρχές επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τους κατοίκους «στην οποία ανταποκρίθηκε η πλειονότητα», να «μείνουν στο σπίτι ή να αναζητήσουν καταφύγιο αν το έχουν ανάγκη».

Εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, η συχνότητα των ισχυρών κυκλώνων, με ισχυρότερους ανέμους και σφοδρότερες βροχοπτώσεις, αυξάνεται. Θέτουν σε ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο τις παραθαλάσσιες κοινότητες.

Πρώην ισπανική αποικία, το Πουέρτο Ρίκο, που έγινε αμερικανικό έδαφος στα τέλη του 19ου αιώνα, προτού αποκτήσει ειδικό καθεστώς τη δεκαετία του 1950, βιώνει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του εδώ και χρόνια.

Υπέστη μεγάλες καταστροφές το 2017 από τους κυκλώνες Ίρμα και Μαρία, που χτύπησαν ιδιαίτερα το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Το δίκτυο ιδιωτικοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2021, με σκοπό στη θεωρία να επιλυθεί το πρόβλημα των διακοπών της ηλεκτροδότησης. Όμως η νήσος βίωσε γενική διακοπή ρεύματος τον Απρίλιο του 2022.